Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı

Edirne'de düzenlenen 'Büyük Selimiye İftarı' etkinliğinde Balkan ülkeleri bir araya geldi. 5 bin kişiye iftar verildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:25
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı

Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı'

Edirne, tarihi bir başkent olmanın verdiği misyonla Büyük Selimiye İftarı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen programda, Balkanların yeniden birleşmesine vurgu yaptı. Sezer, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerini kapsayan 'Altın Üçgen' alanında gerçekleştirilen iftarın, bölgede kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Edirne Balkanları Buluşturuyor

İftar programı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, “Ramazan boyunca Balkan ülkelerinde iftarlar düzenledik. Burada, Aşçı Yahya Baba'nın sofrasında, soydaşlarımızı bir araya getiriyoruz” dedi. Programa 11 Balkan ülkesinden gelen bakanlar, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı, iftarın prestijini artırdı.

Edirne’nin Karşılaması ve Önemi

Ayrıca, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bu yılki iftarın büyük bir katılımla düzenlendiğini belirtti. Aksal, “Edirne, Osmanlı döneminin başkenti olarak Balkanlardan gelen misafirleri başkent edasıyla ağırlıyor” ifadelerini kullandı.

Alevi ve Huzur İklimi Vurgusu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, iftarın Türkiye ve Balkanlar için önemine dikkat çekti. Argun, “Balkan şehirleri ve kültürleri bir bütün olarak et ve tırnak gibidir” diyerek dini günlerdeki sevinçlerin de bölge halkları arasında hissedildiğini ifade etti.

Farklı Etnik Kimlikler Bir Arada

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı ise Edirne'deki etkinlikte farklı dinlerden ve etnik kimliklerden misafirlerin bir araya geldiğini belirterek, “Ülkemiz, doğusuyla batısıyla farklı güzellikler taşıyor. Biz 85 milyon birlikte güzeliz” dedi.

Bu anlamlı iftar, Edirne'nin tarihi misyonunu bir kez daha pekiştirirken, bölgedeki birliktelik ve dostlukların güçlenmesine katkı sağladı.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda iftar...

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, iftar öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda iftar...

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, iftar öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

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