Edirne'de Tehditler Kabul Edilemez: Vali Sezer'den Destek Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sezer, "Belediye başkanımız ve şehrimizdeki herhangi bir vatandaşımız tehdit edilemez ve bununla ilgili de gereken her şey yapılır" ifadelerini kullandı.

Huzur kenti olan Edirne'nin herhangi bir tehdit ve şantaj ile anılmasının istenmediğini belirten Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının anayasal olarak güvenliğini sağlamakla görevliyiz" dedi.

Sezer, Edirne'de hem Belediye Başkanı’nın hem de diğer vatandaşların korunması için kolluk ve adli birimlerin görevde olduğunu vurguladı. "Edirne'de sadece Belediye Başkanı'mız değil, tehdit ve şantaja maruz kalan tüm vatandaşlarımız korunmakla yükümlü. Asayiş ve güvenlik açısından, güvenlik birimlerimiz ciddi çalışmalar yürütüyor" diye ekledi.

Belediye Başkanı Akın ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Sezer, "Bu tür şeylerin yaşanmasını kabul edemeyiz. Huzur şehri olan Edirne'de tehdit ifadeleri yer bulamaz" şeklinde konuştu.

Başkan Akın'ın "tehdit ediliyorum" ifadesinin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında gerekli adımların atıldığını ifade eden Sezer, geçmişte olduğu gibi akın için de koruma önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Vali Sezer ayrıca, Edirne'deki otopark sorununu çözmek için de çalışmalar yapacaklarını, belediyeye bu konuda destek vereceklerini duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer (solda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.