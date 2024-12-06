DOLAR
34,8 -0,31%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.949,49 -0,57%
BITCOIN
3.405.991,24 1,23%

Edirne'de Tehditler Kabul Edilemez: Vali Sezer'den Destek Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Akın'ın tehdit iddialarına sert yanıt vererek huzur şehrinde hiçbir vatandaşın tehdit edilemeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:25
Edirne'de Tehditler Kabul Edilemez: Vali Sezer'den Destek Mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sezer, "Belediye başkanımız ve şehrimizdeki herhangi bir vatandaşımız tehdit edilemez ve bununla ilgili de gereken her şey yapılır" ifadelerini kullandı.

Huzur kenti olan Edirne'nin herhangi bir tehdit ve şantaj ile anılmasının istenmediğini belirten Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının anayasal olarak güvenliğini sağlamakla görevliyiz" dedi.

Sezer, Edirne'de hem Belediye Başkanı’nın hem de diğer vatandaşların korunması için kolluk ve adli birimlerin görevde olduğunu vurguladı. "Edirne'de sadece Belediye Başkanı'mız değil, tehdit ve şantaja maruz kalan tüm vatandaşlarımız korunmakla yükümlü. Asayiş ve güvenlik açısından, güvenlik birimlerimiz ciddi çalışmalar yürütüyor" diye ekledi.

Belediye Başkanı Akın ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Sezer, "Bu tür şeylerin yaşanmasını kabul edemeyiz. Huzur şehri olan Edirne'de tehdit ifadeleri yer bulamaz" şeklinde konuştu.

Başkan Akın'ın "tehdit ediliyorum" ifadesinin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında gerekli adımların atıldığını ifade eden Sezer, geçmişte olduğu gibi akın için de koruma önlemlerinin alınacağını kaydetti.

Vali Sezer ayrıca, Edirne'deki otopark sorununu çözmek için de çalışmalar yapacaklarını, belediyeye bu konuda destek vereceklerini duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer (solda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer (solda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı