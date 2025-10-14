Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda yakıt deposu ve farklı bölümlere gizlenmiş 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi; üç şüpheli gözaltında, firari için arama sürüyor.