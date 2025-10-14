Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda yakıt deposu ve farklı bölümlere gizlenmiş 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi; üç şüpheli gözaltında, firari için arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 12:23
Operasyon ve ele geçirilen uyuşturucu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışından ülkeye giren bir tır takibe alındı.

Dinlenme tesisinde duran tıra düzenlenen operasyonda, yakıt deposu ve tırın farklı yerlerine gizlenmiş 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyon kapsamında şüpheliler Y.Ö, S.Ç. ve Ö.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari şüpheli H.B.nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırda 68 kilo 650 gram uyuşturucu ele...

