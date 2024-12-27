Edirne'de Tırla Çarpışan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, bir tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Sinanköy köyü yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, 27 AKR 113 plakalı tır, sürücüsü E.C.'nin idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kaza yerinden ayrıldı.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü E.C., ağır yaralandı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından E.C., ambulansla Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Tır Sürücüsü Aranıyor

Yetkililer, kaza sonrası olay yerinden kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı. Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.