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Edirne'de 'Trakya Canlar Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Edirne'de 'Trakya Canlar Buluşması'nı gerçekleştirdi. Etkinlikte cemevi tespiti ve kültürel eserler üzerine bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:15
Edirne'de 'Trakya Canlar Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de Kültürel Bir Buluşma: 'Trakya Canlar Buluşması'

Edirne'de, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Trakya Canlar Buluşması', Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, düzenledikleri toplantılarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cemevi Tespit Çalışmaları

Özdemir, Alevi toplumundan gelen talepleri ve önerileri dikkate alarak yol haritalarını oluşturduklarını ifade etti. Bu süreçte cemevlerini tespit etmenin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Özdemir, “İlleri gezen 40 cemevi uzmanımız var. Bugüne kadar 2 bin 102 cemevi tespit ettiler” şeklinde konuştu.

Kültürel Zenginlik İçin Yarışma

Özdemir, Alevi-Bektaşi aşıklarının daha önce bestelenmemiş eserlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı. hedeflerinin yıllık yüz eser bestelemek olduğunu belirten Özdemir, “Bu, kültürel çeşitliliğimizi arttırır ve görünürlüğü yükseltir” dedi.

Ansiklopedik Çalışmalar

Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi üzerindeki çalışmalarının önemine dikkat çeken Özdemir, “Bu ansiklopedinin bilgi kirliliğinin önüne geçmek için önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında yanlış bilgilerin yayılmasına karşı ailelerin dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Programa Cem Vakfı Genel Müdürü Kadir Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Cem Vakfı Edirne Şube Başkanı Sadık Bektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Trakya Canlar...

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Trakya Canlar Buluşması" düzenlendi.

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Trakya Canlar...

Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca, "Trakya Canlar Buluşması" düzenlendi.

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