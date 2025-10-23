Edirne'de Trakya Keşif Fest Başladı: Öğrenciler Bilim, Sanat ve Kültürle Buluşuyor

Edirne'de "Trakya Keşif Fest" başladı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" açılışı yapıldı. TÜBİTAK desteğiyle, TÜ Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi işbirliği ile TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış programı yoğun ilgi gördü.

Açılış konuşmaları

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Sezer, "Ülkemizle gerçekten gurur duyuyoruz. Artık başka ülkeler, bizim ülkemizde olan teknolojik atılıma imrenerek bakıyor" dedi.

Sezer, Türkiye'nin son dönemde teknoloji alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, "Kendi teknolojik çözümlerimizi üretmeye başladık. İsrail'in 'demir kubbesi' var, biz kendi 'çelik kubbemizi' yapıyoruz. ASELSAN, HAVELSAN, Roketsan'ımız var. Biz kendimizle gurur duymaya ve bunun üzerine koymaya devam etmemiz lazım. Çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Gençlerimiz teknolojiye karşı müthiş ilgi duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise festivalin öğrencileri bilim, kültür ve sanatla buluşturduğunu belirterek, üniversiteyle işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini ve gençlerin bilimsel çalışmalarına destek olacaklarını söyledi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler da bilimsel çalışmaları "dört duvar" arasından çıkararak topluma taşımayı hedeflediklerini, etkinliğin üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyon kabiliyetini gösterdiğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar atölye ve stantları gezerek etkinlikleri yerinde inceledi.

Festival hakkında

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Trakya Keşif Fest Edirne Bilim, Sanat ve Kültür Şenliği, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Şenlikte yapay zeka, mimari, matematik, kimya ve teknoloji temelli 63 atölye ile öğrencilerin bilimsel farkındalığı artırılacak.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirici faaliyetlerde "Polislik Meslek Tanıtımı", "Yasa Dışı Bahis, Siber Zorbalık ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Yasaklı Madde Kullanımıyla İlgili Bilgilendirme" ve "Güçlü İletişim, Doğru Bilgiye Ulaşma, Önyargı, Gerçek Arkadaş" konularında etkinlikler düzenlenecek.

Şenlik kapsamında Edirne Belediye Bandosu ve TÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası konser verecek; ayrıca çeşitli dans gösterileri sergilenecek.

