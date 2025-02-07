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Edirne'de Trump'ın Gazze Planına Protesto

Edirne'de vatandaşlar, Trump'ın Gazze'yi devralma planını protesto etti, İsrail'in uyguladığı soykırıma dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:30
Edirne'de Trump'ın Gazze Planına Protesto

Edirne'de Trump'ın Gazze Planı Protesto Edildi

Edirne'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı, Saadet Partisi tarafından düzenlenen bir eylemle protesto edildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı tarafından Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar ellerinde pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

"Gazze Soykırımı 467 Gündür Devam Ediyor"

Grup adına açıklama yapan İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırımın 467 gün sürdüğünü, 50 binin üzerinde masum insanı katlettiğini ifade etti.

Yalçınkaya, Trump'ın Gazze'nin "insansızlaştırılması planı" ile meydanda kazanılamayan savaşın masada kazanılmaya çalışıldığını vurguladı. "And olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır." dedi.

Gazzeli mazlumların bu süslü cümlelere kanmayacağını, ayrıca Gazze’nin geleceğine sadece Gazzelilerin karar vereceğini belirten Yalçınkaya, "Emperyalizmin meydanda kaybeden Siyonistlere Gazze’yi altın tepside sunmak istediğinin farkındayız. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların içini boşaltanlar şimdi de Gazze’nin içini boşaltmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, son olarak, "Gazze’nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok." şeklinde konuşarak eylemi sonlandırdı.

Edirne'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere...

Edirne'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi.

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