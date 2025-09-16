Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışması Başladı

Kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı düşen su seviyesi nedeniyle yatağında biriken ot ve çöpler temizleniyor

Tunca Nehri, kaynaklandığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuraklık nedeniyle yaz döneminde su seviyesinin düşmesiyle zaman zaman akışı duran bölümlerinde geniş ot öbekleri ve çöp birikintileri oluştu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tunca Köprüsü çevresinde biriken ot öbekleri ve çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Yatakta toplanan atıklar ve bitki örtüsü iş makineleriyle nehir kenarına alınıp kamyonlara yüklendi.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı bölümlerde su akışının hızlandığı gözlemlendi; bölgede ilerleyen dönemlerde su kalitesinin ve görüntünün iyileşmesi hedefleniyor.

Vatandaş Melek Gamsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada nehrin durumunu şöyle anlattı: 'İlk defa Tunca Nehri'ni bu kadar çekilmiş gördük. 18 yıldır buradayım hiç böyle görmemiştim. Kötü kokuyordu. Temizlenince daha güzel olacak.'

