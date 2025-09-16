Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışması Başladı

Edirne'de kuraklık nedeniyle düşen suyla Tunca Nehri yatağında biriken ot ve çöpler DSİ ekiplerince temizleniyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:07
Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışması Başladı

Edirne'de Tunca Nehri'nde Temizlik Çalışması Başladı

Kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı düşen su seviyesi nedeniyle yatağında biriken ot ve çöpler temizleniyor

Tunca Nehri, kaynaklandığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuraklık nedeniyle yaz döneminde su seviyesinin düşmesiyle zaman zaman akışı duran bölümlerinde geniş ot öbekleri ve çöp birikintileri oluştu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tunca Köprüsü çevresinde biriken ot öbekleri ve çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Yatakta toplanan atıklar ve bitki örtüsü iş makineleriyle nehir kenarına alınıp kamyonlara yüklendi.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı bölümlerde su akışının hızlandığı gözlemlendi; bölgede ilerleyen dönemlerde su kalitesinin ve görüntünün iyileşmesi hedefleniyor.

Vatandaş Melek Gamsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada nehrin durumunu şöyle anlattı: 'İlk defa Tunca Nehri'ni bu kadar çekilmiş gördük. 18 yıldır buradayım hiç böyle görmemiştim. Kötü kokuyordu. Temizlenince daha güzel olacak.'

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında...

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizleniyor.

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında...

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa