Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının amacı, kara ve mavi vatanlardaki güvenliği sağlamak ve terörle mücadele gibi suç odaklarını etkisiz hale getirmek olarak belirtildi.

Suç Oranlarında Düşüş

Toplantıda Yerlikaya, bakanlığın kararlılıkla suçla mücadele ettiğini vurgulayarak, huzuru güvence altına almak için büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti. 2023 yılı itibariyle Edirne'deki suç oranlarının azaldığını ve özellikle 10 önemli suçta %12,2 düşüş yaşandığını duyurdu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise düşüş oranı %44,5 olarak kaydedildi.

Terörle Mücadele ve Uyuşturucu Operasyonları

Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen terörle mücadelenin etkili olduğunu, yılın ilk yedi ayında 90 kişinin terör suçlarından tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede de 905 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Düzensiz Göçmenlerle Mücadele

Toplantıda yer alan bir diğer önemli konu ise düzensiz göçmenlerdi. Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmen bulunurken, yapılan denetimlerin sonucunda düzensiz göçmen sayısının 30 bin 400 olarak tespit edildiği bildirildi. Yerlikaya, düzenli göçmenlerle ilgili adres kontrolü yaptıklarını da belirtti.

Gelecek Yatırımlar ve Hedefler

Bakan Yerlikaya, Edirne'nin sınır güvenliğini artırmak amacıyla yeni teknolojilere yatırım yapacaklarını ve mevcut personel sayısını artıracaklarını vurguladı. Gelecek dönemde daha etkin bir güvenlik mekanizması yaratacaklarını ifade etti.

Toplantıda, güvenlik birimlerinin mevcut kapasitesinin artırılması ve suç oranlarının daha da düşürülmesi için çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.