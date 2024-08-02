Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'de Türkiye'nin Huzuru Toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de huzuru sağlamak için önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:54
Edirne'de Türkiye'nin Huzuru Toplantısı

Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının amacı, kara ve mavi vatanlardaki güvenliği sağlamak ve terörle mücadele gibi suç odaklarını etkisiz hale getirmek olarak belirtildi.

Suç Oranlarında Düşüş

Toplantıda Yerlikaya, bakanlığın kararlılıkla suçla mücadele ettiğini vurgulayarak, huzuru güvence altına almak için büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti. 2023 yılı itibariyle Edirne'deki suç oranlarının azaldığını ve özellikle 10 önemli suçta %12,2 düşüş yaşandığını duyurdu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise düşüş oranı %44,5 olarak kaydedildi.

Terörle Mücadele ve Uyuşturucu Operasyonları

Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen terörle mücadelenin etkili olduğunu, yılın ilk yedi ayında 90 kişinin terör suçlarından tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede de 905 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Düzensiz Göçmenlerle Mücadele

Toplantıda yer alan bir diğer önemli konu ise düzensiz göçmenlerdi. Edirne'de 7 bin 668 düzenli göçmen bulunurken, yapılan denetimlerin sonucunda düzensiz göçmen sayısının 30 bin 400 olarak tespit edildiği bildirildi. Yerlikaya, düzenli göçmenlerle ilgili adres kontrolü yaptıklarını da belirtti.

Gelecek Yatırımlar ve Hedefler

Bakan Yerlikaya, Edirne'nin sınır güvenliğini artırmak amacıyla yeni teknolojilere yatırım yapacaklarını ve mevcut personel sayısını artıracaklarını vurguladı. Gelecek dönemde daha etkin bir güvenlik mekanizması yaratacaklarını ifade etti.

Toplantıda, güvenlik birimlerinin mevcut kapasitesinin artırılması ve suç oranlarının daha da düşürülmesi için çalışmaların devam edeceği mesajı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak