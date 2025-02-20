Edirne'de Üreticiler, Soğuk Havalara Rağmen Fidelerini Koruyor

Edirne'de üreticiler, kış şartlarında seralarını kalorifer kazanı ile ısıtarak fidelerini zirai dona karşı koruyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:49
Edirne'de Üreticiler, Soğuk Havalara Rağmen Fidelerini Koruyor

Edirne'de Üreticiler Donla Mücadele Ediyor

Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde zirai dona karşı önlemler alıyor. Kentte dün etkili olan kar sonrasında, hava sıcaklıkları gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Bu nedenle fideleri ve ekili ürünleri korumak isteyen üreticiler, kalorifer kazanı sistemi ile seralardaki sıcaklığı uygun seviyede tutmaya çalışıyor.

Üreticilerin Aldığı Önlemler

Üretici Münire Güler, fidelerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Kış aylarının seracılar için zorlu geçtiğini ifade eden Güler, toprakla buluşacak fidelerin çok narin ve hassas olduğunu vurguladı. Seralarını kömürle yaktıkları kazandan elde edilen sıcak havayı içeriye üfleyerek ısıttıklarını söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda yerden ısıtma sistemi kullanıyoruz. Biraz maliyetli oluyor ancak daha sağlıklı fide yetiştirmek ve emeklerin boşa gitmemesi için fazla mesai yapıyoruz. Kazanımız kömür beslemeli. Tüm gece boyunca, çok soğuk havalarda gündüz saatlerinde de kazanımız yanıyor. İlk hedefimiz bitkinin donmasını engellemek, daha sonra da sağlıklı büyümesini sağlamak için seraların sıcaklığı 17-18 derecede tutuluyor."

Ekili Ürünlerin Korunması

Güler, ekili kışlık ürünleri de seraların kapılarını kapalı tutarak soğuklardan muhafaza etmeye çalıştıklarını ifade etti. Diğer bir üretici Celal Zülf de soğuk havanın üretimi olumsuz etkilediğini ve dona karşı çeşitli önlemler aldıklarını aktardı.

Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde kalorifer kazan...

Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde kalorifer kazan sistemiyle zirai dona karşı önlem alıyor.

Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde kalorifer kazan...

Edirne'de seralarda sebze fidesi yetiştiren üreticiler, soğuk kış günlerinde kalorifer kazan sistemiyle zirai dona karşı önlem alıyor.

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