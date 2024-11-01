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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı

Keşan'da bir oto elektrikçi, dükkanında uyuşturucu üretiminde bulunurken yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:56
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Üretim Operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sanayi sitesindeki bir oto elektrik dükkanında uyuşturucu üretimi yapılırken, polis tarafından gerçekleştirilen bir baskında zanlı tutuklandı.

Baskın Sonrası Uyuşturucular Ele Geçirildi

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keşan Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekipleri, koordineli bir çalışma yaparak Keşan Sanayi Sitesi'nde bir dükkana baskın düzenledi.

Yapılan arama sonucunda, 1 kilo 972 gram esrar, 18 sentetik ecza, 6 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, av tüfeği ve bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

Uyuşturucu Üretimi için Tertibat Kurulmuş

Baskın sırasında, dükkanın ikinci katında esrar yetiştirilmesi amacıyla bir düzenek hazırlandığı belirlendi. Burada yapılan aramalarda çadır, ısıtıcı, buhar makinesi, vantilatör, termometre, led lambalar, toprak dolu saksılar ve besin besleyici sıvılar bulundu.

Zanlı Tutuklandı

Baskında gözaltına alınan oto elektrikçi Y.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayideki dükkanında uyuşturucu üretmek için tertibat kuran ve...

Edirne'nin Keşan ilçesinde sanayideki dükkanında uyuşturucu üretmek için tertibat kuran ve uyuşturucu ele geçirilen oto elektrikçi tutuklandı. Dükkanda yapılan aramada 1 kilo 972 gram esrar, 18 sentetik ecza, 6 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, av tüfeği ve bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

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