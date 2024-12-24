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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu taşıyan tır sürücüsü tutuklandı. Operasyonda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:20
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, tırın sürücüsü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sınırdan giriş yapan tırı uygulama noktasında durdurdu.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, tırın sürücüsü İ.K.'nin vücuduna bantla sarılı şekilde 900 gram kokain ve 400 gram esrar ele geçirildi. Aynı zamanda, tırın kabininde 800 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan İ.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı. Polis...

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı. Polis ekipleri, sürücünün vücuduna bantla sarılı halde 900 gram kokain, 400 gram esrar ele geçirdi. Tırın kabininde ise 800 gram kokain bulundu.

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