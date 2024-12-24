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Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Edirne'de bir kişi uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:38
Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Edirne'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirde uyuşturucu madde satışı yapan S.U.'yu takibe aldı.

Operasyon Detayları

Ekipler, S.U.'nun Medrese Alibey Mahallesi'ndeki adresine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, evde esrar üretimi için kullanılan iklimlendirme sistemi de bulundu.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu tutuklama, Edirne'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Polis ekipleri...

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi. Evde esrar üretilen iklimlendirme sistemi de bulundu.

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