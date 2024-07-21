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Edirne'de yağmur giderinde mahsur kalan kedi yavrusu, kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı

Annesinin yanına bırakılan kediye "şans" ismi verildi

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:52
Edirne'de yağmur giderinde mahsur kalan kedi yavrusu, kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yağmur gider borusunda mahsur kalan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kaldırım ve asfalt kırılarak kurtarıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesindeki yağmur gider borusunda kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kanalizasyon hattına bağlanan borunun içinde ilerleyen kediye ulaşamayınca, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

Görüntüleme cihazıyla kedi yavrusunun yerini tespit eden ekipler, kepçe yardımıyla borunun geçtiği güzergahtaki asfalt ve kaldırımı kırarak deldikleri borudan kediyi kurtardı.

Site bahçesinde annesinin yanına bırakılan kediye "şans" ismi verildi.

- "Biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız"

Kurtarma çalışmalarını izleyen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da mahalleliye gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Akın, "Bugün vatandaşlarımız ve ekip arkadaşlarımız sayesinde mucizevi bir ana tanıklık ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman yaşatmaktan yana olacağız." ifadelerini kullandı.

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