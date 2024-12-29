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Edirne'de Yakıt Pompasına Hasar Veren Sürücü Kameralara Yansıdı

Edirne'de bir sürücü, yakıt pompasını aracından çıkarmadan hareket ederek hasara yol açtı. Olay anı güvenlik kameralarında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:15
Edirne'de Yakıt Pompasına Hasar Veren Sürücü Kameralara Yansıdı

Edirne'de Yakıt Pompasına Zarar Veren Olay!

Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay, akaryakıt pompasının aracından çıkarılmadan hareket eden bir sürücü tarafından gerçekleşti. Bu beklenmedik durum, pompanın hortumunda ciddi hasara yol açtı.

Olayın Detayları

Atatürk Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda, PB 6626 BE plakalı aracıyla yakıt alan Bulgaristan vatandaşı sürücünün, ödemesini yaptıktan sonra fişin kopyasını pompa görevlisine vermesiyle başladı. Ancak sürücü, görevlinin pompayı aracından çıkarmasını beklemeden harekete geçti.

Sürücü, aracının depo kapağında duran pompa hortumunu kopardı; bu durum akaryakıt istasyonu yetkililerinin tepkisini çekti. Düşük güvenlik önlemlerinin sonucu olarak yaşanan olayda, istasyon yetkilileri sürücü hakkında şikayette bulundu.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Bütün bu olayların güvenlik kameralarına yansıması, istasyon çevresinde kısa süreli bir tartışmaya ve sürücünün sorumluluk alma ihtiyacına neden olurken, izleyenlere de kazaların önlenmesi adına önemli bir ders oldu.

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