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Edirne'de Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:39
Edirne'de Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de meydana gelen yangın, bir evin yaşam alanını tamamen yok etti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabyalar Altı Yolu Sokak'ta, A.K'ye ait olan tek katlı evin çatısında, nedenin henüz belirlenemediği bir yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Ancak yapılan çalışmalar sonucunda evin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yangının sebebi ile ilgili incelemeler sürüyor.

Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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