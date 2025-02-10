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Edirne'de Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 83 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Vali Sezer, aileye destek talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:37
Edirne'de Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Edirne'de Müstakil Evde Yangın Faciası

Edirne'nin Korucu köyü'nde meydana gelen üzücü olayda, 83 yaşındaki Fethiye Evren yaşamını yitirdi. Tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı

Olayın ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin gönderdiği raporda, Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Töreni ve Aileye Destek

Evren'in cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ardından, helallik için evinin önüne getirilen cenazeyi, çocukları İbrahim ve Sezer Evren taziyeleri kabul etti. Fethiye Evren'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Vali Sezer, Aileye Destek Olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın çıkan evde incelemelerde bulunarak, Evren ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi. Sezer, ailenin tüm ihtiyaçlarının hızla karşılanması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

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