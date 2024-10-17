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Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 15 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:50
Edirne'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 15 Kişi Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göç Men Ediliyor

Edirne'de, güvenlik güçleri yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Denetimler Devam Ediyor

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçü önlemek amacıyla kent genelinde düzenledikleri denetimlere aralıksız devam etmekte.

Yapılan kontroller sonucunda, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 15 düzensiz göçmen ele geçirildi. Bu kişilerin gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele

Bu tür operasyonlar, ülke genelinde düzensiz göçle mücadelenin daha etkili hale getirilmesine katkı sağlamakta.

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