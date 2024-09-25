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Edirne'de Yaşlı Adamın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanması

Edirne'de 81 yaşındaki Mustafa A, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:06
Edirne'de Yaşlı Adamın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralanması

Edirne'de Kaza: 81 Yaşındaki Adam Yaralandı

Edirne'de, 81 yaşındaki bir adam, Halil Y. tarafından sürülen yabancı plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yer, şehrin merkezi noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'ydi.

Olayın Detayları

Olay, MEA 2195 plakalı aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A. isimli yaşlı adamı fark etmemesi sonucu meydana geldi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

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