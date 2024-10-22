DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,12 -0,24%
ALTIN
3.007,4 -0,45%
BITCOIN
2.315.658,37 0,15%

Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Edirne'de sivil toplum kuruluşları, bebeklerin ölümüne neden olan 'Yenidoğan çetesi'ni protesto etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:02
Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protesto Edildi

Edirne'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan grubun eylemlerine karşı Saraçlar Caddesi'nde toplandı.

Ölüm Olaylarına Dikkat Çekildi

Protestoya katılanlar, bebeklerin hayatını kaybetmesine neden olan şüphelilerin en ağır cezaları alması için seslerini yükseltti. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, burada yaptığı konuşmada, "acımasız bir vahşetle" karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Halk Sağlığını Tehdit Eden Uygulamalar

Ercin, hayati tehlikesi bulunan yenidoğanların donanımlı devlet hastanelerine girmeyip anlaşmalı özel hastanelere sevk edildiğini ve bu durumun bebeklerin ölümüne neden olduğunu belirtti. Ercin, bu durumu eleştirirken, "Hayata yeni adım atan bebekleri üç kuruş için yok eden insanların karşısında sesimiz kısıldı. Durumdan habersiz olduklarını düşünmekte zorlanıyoruz; çünkü suçu görebilen kişiler de en az suçu işleyenler kadar suçludurlar." dedi.

Denetimlerin Artırılması Gerekiyor

Ercin, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tabip Odası'ndan Açıklama

Edirne Emek Platformu adına söz alan Dr. Utku Okçu, yaşanan olayların insanlık değerleriyle bağdaşmadığını dile getirdi. Okçu, "Hekimlik mesleğinin onurunu zedeleyenlerin, halk sağlığını tehlikeye atanların gereken cezayı alması için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarının Öfkesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, toptancı bir bakış açısıyla hedef gösterilmelerine karşı olduklarını belirten Okçu, "Bütün bu yaşananların sonucunda sağlıkta yeni bir şiddet dalgası oluşmasına asla izin vermemeliyiz." dedi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bebeklerin...

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi"ni protesto etti. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, protestoda açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı
2
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon
3
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
4
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
6
Bebek ölümlerine dair şüpheli gelişmeler
7
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı