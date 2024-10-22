Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protestosu

Edirne'de Yenidoğan Çetesi Protesto Edildi

Edirne'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan grubun eylemlerine karşı Saraçlar Caddesi'nde toplandı.

Ölüm Olaylarına Dikkat Çekildi

Protestoya katılanlar, bebeklerin hayatını kaybetmesine neden olan şüphelilerin en ağır cezaları alması için seslerini yükseltti. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, burada yaptığı konuşmada, "acımasız bir vahşetle" karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Halk Sağlığını Tehdit Eden Uygulamalar

Ercin, hayati tehlikesi bulunan yenidoğanların donanımlı devlet hastanelerine girmeyip anlaşmalı özel hastanelere sevk edildiğini ve bu durumun bebeklerin ölümüne neden olduğunu belirtti. Ercin, bu durumu eleştirirken, "Hayata yeni adım atan bebekleri üç kuruş için yok eden insanların karşısında sesimiz kısıldı. Durumdan habersiz olduklarını düşünmekte zorlanıyoruz; çünkü suçu görebilen kişiler de en az suçu işleyenler kadar suçludurlar." dedi.

Denetimlerin Artırılması Gerekiyor

Ercin, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Tabip Odası'ndan Açıklama

Edirne Emek Platformu adına söz alan Dr. Utku Okçu, yaşanan olayların insanlık değerleriyle bağdaşmadığını dile getirdi. Okçu, "Hekimlik mesleğinin onurunu zedeleyenlerin, halk sağlığını tehlikeye atanların gereken cezayı alması için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarının Öfkesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının, toptancı bir bakış açısıyla hedef gösterilmelerine karşı olduklarını belirten Okçu, "Bütün bu yaşananların sonucunda sağlıkta yeni bir şiddet dalgası oluşmasına asla izin vermemeliyiz." dedi.

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bebeklerin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi"ni protesto etti. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, protestoda açıklama yaptı.