Edirne'de Yerelde Eşitlik Çalıştayı Gerçekleştirildi

Edirne'de Yerelde Eşitlik Çalıştayı Gerçekleşti

Edirne Belediyesi ve Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi çerçevesinde düzenlenen Yerelde Eşitlik Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın Açıklamaları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, çalıştayda yaptığı açıklamada, eylem planının eşitliği yaşamda kalıcı hale getirmek amacıyla atılacak somut adımları içerdiğini vurguladı. Eğitimden sağlığa, ekonomiden şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede eşitliği her yönüyle ele alacaklarını belirten Akın, şunları ifade etti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği ve güvenli bir toplum oluşturma yolunda hala aşmamız gereken ciddi engeller bulunmaktadır. Kadınların ve çocukların güvenliğini temin etmek, yalnızca yasal yükümlülük değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur."

Hollanda Konsolosluğu'ndan Eşitlik Mesajı

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Vekili Karin Jones Schaper, Hollanda'da eşitlik konusunda önemli adımlar atıldığını ancak bazı eksikliklerin de bulunduğunu dile getirdi. Kadınların siyasetteki temsil oranını artırmayı hedeflediklerini belirten Schaper, iş yaşamında yönetici pozisyonlarının %50'sinin kadınlardan oluşması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda İzleyiciyle Buluşan Sunumlar

Konuşmaların ardından katılımcılara projeye ilişkin videolar izletildi ve Yerelde Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Merve Demircan bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aristidis Radiopoulos, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.