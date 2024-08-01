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Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Edirne'de yerli hibrit ayçiçeği tohumları hasat edildi. Tarımsal araştırmalar ve başarılar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:52
Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

Edirne'de Yerli Hibrit Ayçiçeği Hasadı

Edirne'de düzenlenen etkinlikte, Trakya Tohum AŞ tarafından geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarından biri olan "Sun 2259 CL"'nin hasadı gerçekleştirildi.

Yerli Tohum Üretiminin Önemi

Etkinlikte konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'de ayçiçeği denilince akla ilk olarak Trakya'nın geldiğini vurguladı. Şahin, yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretiminin Trakya'da yapılmasının son derece doğal bir gelişme olduğunu belirtti.

Şahin, "Trakya, Türkiye'de ilk kez kamu, sivil toplum ve üniversite paydaşlarının bir araya gelerek başarılı bir AR-GE süreci yürüttüğü bir bölge haline geldi. Burada yerli hibrit tohumları toprakla buluşturuluyor." dedi.

Üretim Süreci ve Verimlilik

Yerli hibrit ayçiçeği üretiminin ne kadar zor bir süreç olduğunu fark ettiklerini dile getiren Şahin, "Tohum üretimine 3 tonla başladık, bu yıl yaklaşık 200 ton ürün elde ettik ve bu ürünler şu anda 22 ilde ekildi. Geçen yıl bu sayı yalnızca 5 ildeydi. Çiftçiler de üründen oldukça memnun, mildiyö hastalığına dayanıklı olduğunu belirtiyorlar." şeklinde konuştu.

Trakya Tohum'un Önemi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Trakya'da AR-GE yetkisine sahip kuruluşların Trakya Tohum AŞ çatısı altında birleşmesinin sertifikalı tohum üretimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Öztürk, ayçiçeği üretiminde alınması gereken önlemler hakkında bilgiler vererek, ekim zamanının önemi konusunda uyarılar da yaptı. Ekimden sonra çiçeklenme döneminin kritik bir süreç olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, çeşitli oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Tohum firmaları tarafından geliştirilen "Sun 2259 CL" hasat edildi ve mahsul üzerinde incelemeler yapıldı.

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