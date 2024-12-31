Edirne'de Yılbaşı Denetimi: Mobil Plaka Tanıma Sistemi Kullanıldı

Edirne'de Yılbaşı Denetimi Gerçekleşti

Edirne'de polis ekipleri tarafından Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile yılbaşı denetimleri yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, denetimlerin yapıldığı Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinden bilgiler aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Mobil PTS Sisteminin Rolü

Selimiye Meydanı'nda, Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından devreye alınan Mobil PTS sistemleri ile gerçekleştirilen denetimlere katılan Karaburun, ekiplerden detaylı bilgi aldı. Karaburun, yeni yıla girerken emniyet personelinin tüm araç gereç ve imkanları ile sahada olduğunu vurguladı.

Karaburun, "Polisimiz, vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yılı karşılaması için özveri ile çalışmaktadır. Emniyet Müdürlüğü olarak, olabilecek olayları önleyici tedbirler almak amacıyla Mobil PTS cihazlarımızı kullanıma sunduk. Üç sabit kamera ve hareketli Mobil PTS cihazımız risk analizi yazılımları ile birlikte aktif olarak kullanılacaktır," şeklinde konuştu.

Huzurlu ve Güvenli Günler İçin Çalışıyoruz

Yılbaşı denetiminde görev alan polis ekibine başarılar dileyen Karaburun, tüm vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak, "Edirne'de daha huzurlu ve güvenli günlere hep birlikte ilerleyeceğiz. Buna kararlıyız. Her günümüz bir önceki günden daha iyi olacak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum; mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Edirne'de polis ekiplerince Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile yılbaşı denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun (solda), Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinden denetimle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Edirne'de polis ekiplerince Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile yılbaşı denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun (solda), Saraçlar Caddesi'nde polis ekiplerinden denetimle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.