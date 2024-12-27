Edirne'de Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması Başlatıldı

Edirne'de Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması Hayata Geçirildi

Edirne'de, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde gerçekleştirilen "huzur uygulaması" kapsamında, polis ekipleri önemli denetimlere imza atıyor.

Saraçlar Caddesi'nde Uygulama

Uygulama, özellikle Saraçlar Caddesi'nde yoğunlaştı. Ekipler, durumu şüpheli görülen birçok kişiyi durdurarak, detaylı sorgulama ve üst araması yaptı. Ayrıca, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de bu süreçte gerçekleştirildi.

Denetimler Devam Edecek

Gün boyunca sürecek olan bu uygulama, şehirdeki güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Edirne'de, yılbaşına kadar gerçekleştirilecek denetimlerin artmasının yanı sıra, yılbaşı gecesinde de asayiş ve trafik uygulamalarının sürdürüleceği bildirildi.

Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.