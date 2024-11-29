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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

Edirne'de etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 50 metreye düşmesine neden oldu; sürücülerin dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:29
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

Edirne'de Görüş Mesafesini Azaltan Yoğun Sis

Edirne'de sabaha karşı etkili olan yoğun sis, şehirde görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdü. Hava sıcaklığının yalnızca 5 derece ölçüldüğü kentte sis, sabah saatlerinde daha da yoğunlaştı.

Trafikte Aksaklıklar ve Önlemler

Sisin etkisiyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı. Trafik ekipleri, özellikle kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gözden Kaybolan Tarihi Eserler

Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü gibi birçok tarihi eser, sis nedeniyle gözden kayboldu. Kentteki sisin öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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