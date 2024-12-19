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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:09
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı

Edirne'de Sis Etkisi Yoğunlaşarak Devam Ediyor

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Selimiye Camii ve Diğer Anıtlar Kayboldu

Sisin yoğunluğu, Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eserin gözden kaybolmasına yol açtı. Şehirdeki bu doğa olayı, sürücüler için de tehlikeli anlar oluşturdu.

Polis Ekiplerinden Uyarılar

Polis ekipleri, [kavşaklarda](#) önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle...

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle...

Edirne'de yoğun sis etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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