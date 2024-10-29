Edirne'de Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı

Edirne'de Yolcu Treni Kazası

Edirne'de meydana gelen olayda, bir yolcu treni raylarda terkedilmiş bir beton pompası aracına çarptı. 35 yolcusu bulunan tren, İstanbul - Sofya seferi gerçekleştiriyordu.

Olayın Detayları

Sarıbayır mevkisinde gerçekleşen kazada, trende bulunan yolcular için hızlı bir tahliye süreci başlatıldı. Çarpmanın etkisiyle durmak zorunda kalan trenin 06 GF 1026 plakalı beton pompasına çarpması neticesinde, herhangi bir yolcu yaralanması yaşanmadı.

Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından devrilen araçta kimse bulunmadığını belirleyen ekipler, güvenlik önlemlerini aldı.

Yolcuların Güvenli Tahliyesi

Çarpmanın ardından, başka bir lokomotif yardımıyla Ayşekadın Garı’na çekilen yolcular, kara yoluyla Kapıkule Garı'na ulaştırıldı. Yolcuların güvenliği için gereken tüm önlemler alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, olayla ilgili detayları aydınlatmak amacıyla raylarda bırakılan beton pompası aracının sürücüsünü bulma çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.