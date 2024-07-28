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Edirne'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 4 Kişi Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a çıkmaya çalışan 4 kişiden 2'si FETÖ üyesi olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:10
Edirne'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 4 Kişi Yakalandı

Edirne'de Yasa Dışı Geçiş Girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 4 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

Yasa Dışı Geçişlere Karşı Mücadele Sürüyor

Bakanlıktan gelen bilgiye göre, hudut güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Yakalanma Detayları

Açıklamada, "Edirne'de görevli hudut birliklerimiz, ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, bu kişilerin arasında 2'sinin FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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