Edirne'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı

Edirne ilinde, Yunanistan'a kaçış planı yapan bir terör örgütü üyesi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölge içerisinde düzenledikleri başarılı bir operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu saptanan M.Ş.'yi, Yunanistan sınırına geçmeye çalışırken yakaladı.

Hukuki Süreç

Şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin, şu an jandarma ekipleri tarafından işlemleri sürdürülmektedir.