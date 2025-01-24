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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Eski Hakim ve Savcı Tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yolla Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski hakim E.G. ve savcı İ.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:38
Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Eski Hakim ve Savcı Tutuklandı

Edirne'de Yasa Dışı Kaçış Engel Olundu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı, emniyet güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Temiz Toplum ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, TEM otoyolu yakınlarında bir otomobil içerisinde tespit edilen şüpheliler hızlı bir şekilde gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Yakalanan eski hakim E.G. ile meslekten ihraç edilmiş savcı İ.K. hakkında yapılan işlemler tamamlandı. Ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu gelişme, Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışan FETÖ mensuplarının yakalanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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