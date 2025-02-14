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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK'lı Terörist Yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi S.D. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:47
Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK'lı Terörist Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Terörist Yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen S.D. adlı zanlı, Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin, gözaltındaki kişi üzerinde başlattığı işlemler devam ediyor. Bu tür operasyonların, terörle mücadele kapsamında sıkı bir şekilde sürdürüleceği vurgulanmakta.

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