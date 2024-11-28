Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir terör örgütü PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, askeri yasak bölgede düzenlenen çalışmalarda İ.K. isimli şahıs, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı. Terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu tespit edilen zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan İ.K.'nın jandarma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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