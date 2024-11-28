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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK üyesi İ.K. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:00
Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir terör örgütü PKK üyesi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, askeri yasak bölgede düzenlenen çalışmalarda İ.K. isimli şahıs, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı. Terör örgütü PKK'nın mensubu olduğu tespit edilen zanlının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan İ.K.'nın jandarma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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