Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Üyesi Yakalandı

Edirne'de PKK Üyesi Ele Geçirildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonda, yasadışı geçiş yapmak isteyen O.S.'yi yakaladı.

İşlemler Devam Ediyor

O.S.'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından teröristin işlemleri sürdürülmektedir. Bu operasyon, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve faaliyetlerin ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.