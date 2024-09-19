Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de Yakalanan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK'nın şüphelisi olarak bilinen G.E. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde G.E'yi ele geçirdi. Zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Edirne Adliyesi'nde savcılıkta ifadesi alınan G.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu tutuklama, güvenlik güçlerinin terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı! Edirne'deki operasyonlar ve tutuklamalar, bölgedeki güvenliğin artırılması amacıyla devam ediyor.