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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi K.A. tutuklandı. Güvenlik güçleri, zanlıyı askeri yasak bölgede yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:11
Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de PKK Zanlısı Yakaladı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.A. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, 1. derece askeri yasak bir bölgede gerçekleşti.

İşlemler ve Tutuklama Süreci

K.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren zanlı, daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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