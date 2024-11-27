Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de PKK Zanlısı Yakaladı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.A. güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, 1. derece askeri yasak bir bölgede gerçekleşti.
İşlemler ve Tutuklama Süreci
K.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren zanlı, daha sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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