Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Terörist Yakalandı

Edirne'de Terör Operasyonu

Edirne'de yaşanan olayda, güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi bir kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan Operasyonun Ayrıntıları

Askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda, terörist A.B. yakalandı. Güvenlik güçleri, zanlının Yunanistan'a geçme teşebbüsünü engelledi. Aranan Şahıs Hakkında Bilgiler

Terör örgütü PKK mensubu olarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen A.B., jandarmada sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.