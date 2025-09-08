Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Sığırcılı köyünde jandarma ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan G.D. ve S.A. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 08:57
Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 2 Kişi Yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimi: 2 kişi yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Sığırcılı köyündeki askeri yasak bölgede jandarma ekipleri tarafından G.D. ve S.A. isimli iki kişi yakalandı.

Yakalanma ve ilk inceleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimleri sırasında ele geçirilen şüphelilerle ilgili yapılan ilk incelemede, G.D.'nin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu ve çeşitli suçlardan verilen 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, izne çıkmasının ardından cezaevine geri dönmediği tespit edildi.

Diğer şüpheli S.A. hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan bir dosya bulunduğu ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Gözaltı ve soruşturma

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

