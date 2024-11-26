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Edirne'deki 15. Yüzyıl Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Hızla Devam Ediyor

Edirne'deki tarihi Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Vakıflar Müdürü Ahmet Saraç, önemli detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:24
Edirne'deki 15. Yüzyıl Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Hızla Devam Ediyor

Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de, 15. yüzyıl eseri olan Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmaları hızla sürmekte. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından biri olan bu yapıda Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çifte Hamam Özelliği

Saraç, Gazi Mihal Hamamı'nın, cami, köprü ve hamamdan oluşan bir kompleksin parçası olduğunu belirterek, yapının "çifte hamam" olarak nitelendirilen eserler arasında yer aldığını ifade etti. Sedde ve yol çalışmaları nedeniyle neredeyse tamamen toprak altında kalan hamamdaki çalışmalara, Edirne Müzesi denetimindeki araştırma kazısı ile başlandığını anımsattı.

Kazı Çalışmaları ve Yenilikler

Bölgedeki kazılar sonucunda hamamın kadınlar ve erkekler soyunmalık kısımlarının ortaya çıkarıldığını kaydeden Saraç, kubbedeki örtüler ve dolguların kaldırıldığını aktardı. Restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Saraç, "Hamamımızın içinde, diğer hamamlarda görmediğimiz tonozlu, uzun bir mekan var. Bu mekan keçelik olarak adlandırılıyor ve burada hamamın sıcak sularından yararlanılarak keçe yıkandığını biliyoruz." dedi.

Tarihi Bilgiler

Tunca Nehri kıyısında yer alan Gazi Mihal Hamamı, 1422 yılında inşa edildi. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan bu yapı, duvarlarının orijinal halini koruduğu bilinmektedir. Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde olan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgali sonrasında tamamen kapatılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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