Edirne'deki 24 Yıllık Miras Sorunu, Arabuluculukla 1 Ayda Çözüldü

Edirne'de 24 Yıllık Miras Uyuşmazlığı Çözüldü

Edirne'de yaşayan Aşık ailesi, 24 yıl süren ve 34 mirasçısı olan arazinin paylaşımında büyük bir sorunla karşı karşıyaydı. Ancak arabuluculuk sistemi sayesinde bu sorun, sadece bir ayda çözüme kavuştu.

İlk Adımlar ve Arabuluculuk Süreci

Aşık ailesinin büyüklerinden Ali Aşık'ın vefatının ardından miras kalan taşınmazlar yıllardır paylaşılmamıştı. Aile üyeleri, 7 defa mahkemeye başvurarak farklı tarihlerde mirasçılık belgeleri almıştı. Mirasçı sayısının artması, durumu daha da karmaşık hale getirmişti. Yıllarca çözülemeyen bu sorun için taraflar, arabuluculuk sistemine başvurdu.

Arabuluculuk ile Hızla Çözüm

Avukat Emine Duroğlu, taraflarla iletişime geçip telekonferansla toplantılar düzenleyerek sorunu çözme yoluna gitti. Yapılan görüşmeler sonunda, tüm taraflar arasında hızlı bir anlaşma sağlandı ve 24 yıllık mesele, bilirkişi raporuna ve keşfe gerek kalmadan sonlandırıldı.

Tarafların Memnuniyeti

Mustafa Yavuz, arabuluculuk sayesinde sürecin herkesin memnun olacağı şekilde sonuçlandığını ifade etti. Ayrıca, 90 yaş üzerindeki hastalar ve şehir dışındaki mirasçılar için de bu sistemin büyük kolaylık sağladığını belirtti. Yavuz, "Ben son güne kadar bu işin olacağına inanmadım, ama 2 tarlayı alarak herkesin hissesine göre ödemesini yaptık," dedi.

Ali Aşık ise, arabuluculuğun sorunların çözümünde nasıl etkili olabileceğini vurgulayarak, sürecin tatsızlık yaşamadan tamamlandığını kaydetti. Hasan Basri Açık ise, "Arabuluculuk herkese kazandırır," diyerek memnuniyetini dile getirdi.