Edirne'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay anında büyük bir duman bulutu fabrikayı kapladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangının hemen ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Yangın söndürme çalışmaları devam etmekte.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.