Edirne'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:56
Edirne'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay anında büyük bir duman bulutu fabrikayı kapladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Yangının hemen ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Yangın söndürme çalışmaları devam etmekte.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor....

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor....

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!