Edirne'deki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Olay anında fabrikada bulunan işçiler, basın mensuplarının durumu görüntülemesini engellemeye çalıştı.

Vali Sezer'den Yangın Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın sonrasında fabrikanın durumunu yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiğini belirterek, “Yangının diğer bölgelere ve fabrikalara sıçraması engellendi. En hafif şekilde yangın atlatıldı. Çok şükür ki can kaybı ya da yaralanma yok” ifadelerini kullandı.

Sezer, yangına fabrika ekiplerinin de hızlı müdahalede bulunduğunu vurgulayarak, “Allah daha beterinden saklasın” dedi. Vali Sezer'e; Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, OSB Müdürü Murat Ilıcak ve fabrika yetkilileri eşlik etti.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), fabrikada incelemede bulundu, fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), fabrikada incelemede bulundu, fabrika yetkililerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.