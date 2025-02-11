Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı, Koku ve Kahve Müzesi Oluyor

Edirne'deki Tarihi Hamam Yeniden Hayat Buluyor

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı, önümüzdeki günlerde Koku ve Kahve Müzesi olarak turizme hizmet etmeye başlayacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'deki tarihi eserlerin restorasyonuna büyük önem verdiklerini ifade etti.

Osmanlı Mimarisi ve Tarihi Önemi

Vali Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından biri olduğunu belirtti. Restorasyonu tamamlanan yapı, Edirne'nin turizmine kazandırılarak işlevsel bir hale getirilecek. Sezer, "Hamamı Koku ve Kahve Müzesi yapıyoruz. Çok güzel, Osmanlı'dan bu yana gelen kahvelerin sunumunun yapılacağı bir yer olacak" dedi.

Edirne'nin Güller ve Kokular Merkezi

Edirne'nin aynı zamanda gülün memleketi olduğu bilgisini veren Sezer, yıllarca Topkapı Sarayı'na gül ve gül türevleri olan kokuların gönderildiğini hatırlatarak, burayı bir merkeze dönüştürme planlarını paylaştı. Ayrıca, Gazi Mihal Hamamı'nın, Tunca Nehri kıyısındaki alanının da güzel bir peyzaja kavuşturulacağını belirtti.

Gazi Mihal Hamamı Tarihçesi

Tunca Nehri kıyısında bulunan bu tarihi hamam, 1422 yılında Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş Mihaloğulları akıncı ailesi tarafından inşa ettirilmiştir. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamam, orijinal yapısını koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Ancak, Rusların 1829 yılında Edirne'yi işgali sonrası hamam tamamen kapatılmıştır.

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı "Koku ve Kahve Müzesi" olarak turizme hizmet edecek.

Edirne'de restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı "Koku ve Kahve Müzesi" olarak turizme hizmet edecek.