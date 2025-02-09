Edirne'deki Restore Edilen Konaklar Turizme Kazandırılacak

Edirne'deki Tarihi Konaklar Turizme Hazır Hale Getiriliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz." diyerek, konakların kültürel varlık olarak Edirne'ye değer katacağını ifade etti.

Kültürel Varlıkların Restorasyonu

Vali Sezer, Kaleiçi semtinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. "Kültürel varlıklarımızı ortaya çıkartırken, bunların işlevsel hale getirilmesi de en az restorasyonu kadar önemlidir" dedi. Edirne'deki kültür, sanat ve turizm etkinliklerinin artmasının bu konaklarla mümkün olacağını vurguladı.

60'a Yakın Konakta Çalışmalar Sürüyor

Şu anda kentte 60'a yakın konağın restorasyon çalışmaları devam ettiğini aktaran Vali Sezer, "Hepsini işlevsel hale getireceğiz. Ya gastronomi ya konaklama ya da farklı alanlarda hizmet verecekler" dedi. Ayrıca, restorasyon projeleri içerisinde 100'e yakın çeşme de yer alacağını söyledi.

Devlet Destekli Restorasyon İlerlemesi

Vali Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye özel ilgisini vurgulayarak, aktarılan ödeneklerle kenti hızla güzelleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'de kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.