Edirne'deki Silahlı Saldırı: 6 Zanlıya Ev Hapsi Kararı

Edirne'de Silahlı Saldırı Olayında Gelişmeler

Edirne'de, kağıt ve atık ambalaj toplama aracına düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Olayın Ardından Alınan Önlemler

Saldırı sonrası emniyet güçleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Bunlardan 5'i, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolü için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

Ev Hapsi ve Serbest Bırakma Kararları

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan T.D, E.D, T.D, A.D, E.D. ve M.D. hakkında "ev hapsi" ve yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Ayrıca, bir şüpheli de serbest bırakıldı.

Olay ve Sonuçları

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D. ise bir gün önce tutuklanmıştı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Saldırgan A.D, Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna ateş açmış, saldırı sonucunda Yücel Kara yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan T.G.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi. Zanlılar adliyeye sevk edilmeden önce 1. Murat Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi. Zanlılar adliyeye sevk edilmeden önce 1. Murat Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.