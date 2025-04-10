Edirne'deki Tarihi Tren Garı Dronla Temizlendi

Edirne'deki Tarihi Tren Garı'nda Dron ile Temizlik Uygulaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi Tren Garı'nın yüksek bölümleri, dron yardımıyla temizlendi. Karaağaç Mahallesi'nde yer alan bu tarihi bina, TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmakta. Zamanla biriken kir ve örümcek ağları, temizlik personelinin erişemediği yüksek alanlarda birikti.

Dron Teknolojisi ile Etkili Temizlik

Dron teknolojisi kullanılarak uygulanan temizlik, yüksek noktalara tazyikli su ile ulaşarak gerçekleştirildi. Temizlik ekibi, tarihi yapıya zarar vermeden biriken kir ve örümcek ağlarını etkili bir biçimde temizledi.

Temizlik Çalışmaları Devam Edecek

Yerleşke ve tarihi yapının temiz ve bakımlı olması amacıyla gerçekleştirilen bu temizlik çalışmalarının titizlikle süreceği ifade edildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi Tren Garı'nın yüksek bölümleri dron yardımıyla temizlendi.