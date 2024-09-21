Edirne'deki Tunca Nehri'nin Debisi Dört Yıldır Azalıyor

Edirne'nin Tunca Nehri'nde Debi Düşüşü

Edirne, Türkiye'nin tarım açısından kritik öneme sahip ve doğal kaynakları zengin bir kenti olarak bilinir. Tunca Nehri, bu önemli su kaynaklarından biridir ve son dört yıldır debisi azalmaktadır. D. S. İ. verilerine göre, 2021 yılından beri sürekli bir düşüş yaşanmaktadır. Bu yıl, nehrin akış hızı zaman zaman neredeyse durma noktasına geldi.

Kuraklık ve Akış Hızı

Kuraklık, Edirne'deki tarım ürünlerini olumsuz etkilemenin yanı sıra Tunca Nehri'nin akışını da etkilemektedir. Debinin 7 metreküp/saniyeye düşmesiyle birlikte, nehir yüzeyini su mercimekleri kaplamıştır.

Uzman Görüşü

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, Tunca Nehri'nin oluşumunun uzun jeolojik bir geçmişe dayandığını ve bu nedenle kısa sürede kaybolmayacağını ifade etti. Ancak debinin düşmesinin iki temel sebebi olduğuna dikkat çekti:

İklim değişiminin neden olduğu kurak ve nemli dönem dalgalanmaları.

Yukarı havza ülke olan Bulgaristan'da içme suyu, tarım ve elektrik üretimi için suyun kullanılması.

Gelecek Tahminleri

Uludağ, yaşanan kuraklığın doğal bir süreç olduğunu ve iklimin sürekli değiştiğini vurguladı. Geçmiş yıllarda yaşanan taşkınların tekrarlanabileceğini belirten Uludağ, buna bağlı olarak gelecekte kurak dönem için yapılan planlamaların bazı sorunları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nin debisi 2021 yılından beri düşüyor. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Edirne'de kuraklık Tunca Nehri'ni olumsuz etkiliyor. Bu sene zaman zaman durma noktasına gelen nehrin akış hızı DSİ verilerine göre 4 yılıdır düşüyor.