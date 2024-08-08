Edirne'deki Tuz Gölü Havadan Görüntülendi

Edirne'deki Tuz Gölü'nde Büyüleyici Manzara

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü yakınlarındaki tuz gölü, son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle suyun buharlaşmasıyla ilginç bir görüntüye büründü. Gölün tabanı, beyaz tuzla kaplanarak adeta bir doğa harikasını andırıyor.

Paramotorla Havadan Görüntülendi

Bu benzersiz manzara, paramotor pilotu Ali Yılmaz tarafından havadan görüntülendi. Yılmaz, göl üzerine gerçekleştirdiği uçuş esnasında büyüleyici görüntüler elde etti.

Tatilciler Büyülendi

Göl çevresine gelen tatilciler, bu eşsiz manzarayı görmek için adeta akın etti. Tuz gölünün beyaz tabanında bolca fotoğraf çeken tatilciler, bu anları ölümsüzleştirdi.

Yıllardır Uçuş Yapıyor

Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Saros Körfezi ve çevresinde paramotor uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Her yıl göle olan ilgisini gözler önüne seren Yılmaz, bölgenin doğal güzelliklerini belgelendirmeye özen gösteriyor.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Yılmaz, gölde benzer görüntülerin daha önce de oluştuğunu, ancak bu yılın aşırı sıcaklarının etkilerinin daha belirgin olduğunu ifade etti. Hem insanların hem de doğanın bu aşırı hava koşullarından etkilendiğini vurguladı.