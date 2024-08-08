Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Edirne'deki Tuz Gölü Havadan Görüntülendi

Edirne'nin Tuz Gölü, aşırı sıcaklar sebebiyle suyu buharlaşarak beyaz bir tabana dönüştü.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:21
Edirne'deki Tuz Gölü Havadan Görüntülendi

Edirne'deki Tuz Gölü'nde Büyüleyici Manzara

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü yakınlarındaki tuz gölü, son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle suyun buharlaşmasıyla ilginç bir görüntüye büründü. Gölün tabanı, beyaz tuzla kaplanarak adeta bir doğa harikasını andırıyor.

Paramotorla Havadan Görüntülendi

Bu benzersiz manzara, paramotor pilotu Ali Yılmaz tarafından havadan görüntülendi. Yılmaz, göl üzerine gerçekleştirdiği uçuş esnasında büyüleyici görüntüler elde etti.

Tatilciler Büyülendi

Göl çevresine gelen tatilciler, bu eşsiz manzarayı görmek için adeta akın etti. Tuz gölünün beyaz tabanında bolca fotoğraf çeken tatilciler, bu anları ölümsüzleştirdi.

Yıllardır Uçuş Yapıyor

Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Saros Körfezi ve çevresinde paramotor uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti. Her yıl göle olan ilgisini gözler önüne seren Yılmaz, bölgenin doğal güzelliklerini belgelendirmeye özen gösteriyor.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Yılmaz, gölde benzer görüntülerin daha önce de oluştuğunu, ancak bu yılın aşırı sıcaklarının etkilerinin daha belirgin olduğunu ifade etti. Hem insanların hem de doğanın bu aşırı hava koşullarından etkilendiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat