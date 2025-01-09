Edirne Emniyet Müdürü'nden Polisiye Çocuklar için 'Koruyucu Aile' Çağrısı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis ekiplerine çocuklara destek olmak amacıyla 'koruyucu aile' olma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:17
Edirne Emniyet Müdürü'nden Polisiye Çocuklar için 'Koruyucu Aile' Çağrısı

Edirne Emniyet Müdürü'nden Koruyucu Aile Çağrısı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis ekiplerine koruyucu aile olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu önemli çağrı, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Koruyucu Aile Hizmeti" programında yapıldı.

Dezavantajlı Çocuklara Destek

Karaburun, programda yaptığı konuşmada, dezavantajlı duruma düşmüş çocuklara öncelikle polislerin el uzatması gerektiğini vurguladı. "El uzatılmayan çocuklarla polis başka şekilde karşı karşıya gelebilir. Bu, bizleri hem yoruyor hem de üzüyor" sözleriyle, polisin bu konuda üstlenmesi gereken önemli bir rol olduğunu belirtti.

Koruyucu Aile Olmanın Önemi

“Sağlıklı düşünebilen çocuklar, başka hiç kimsenin etkisinde kalmadıkları sürece, biz onlara ne kadar dokunabiliyorsak emniyetin ileriye dönük iş yükü de o kadar azalacak" şeklinde konuşan Karaburun, kimsesiz ve zor durumda kalan çocukların suça sürüklenme riskine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, 2012 yılından itibaren Edirne'de 150 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını belirtti. Tohumcu, daha önce eşiyle kendisinin de koruyucu ailelik yaptığını anımsatarak, polis ekiplerini çocukların geleceği için koruyucu aile olmaya davet etti.

Bilgilendirme ve Katılım

Program sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Hazal Erel Arslan ve öğretmen Furkan Doğan, koruyucu aile hizmetine dair bilgilendirme gerçekleştirdi. Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer ve çok sayıda polis katıldı.

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş...

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Koruyucu Aile Hizmeti" programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda konuşma yaptı.

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş...

Edirne'de, Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde "Koruyucu Aile Hizmeti" programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda konuşma yaptı.

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