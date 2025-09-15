Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Erzurum'a Atandı — Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Onur Karaburun, uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:01
Uğurlama töreninde duygusal veda

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama programıyla görev yerinden ayrıldı.

Kendisini uğurlamaya gelen il protokolü, muhtarlar ve vatandaşlara teşekkür eden Karaburun, ardından emniyet mensuplarıyla vedalaşarak tören mangasını selamladı.

Vedalaşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Karaburun: "Allah sizden razı olsun. İnşallah hayatımızın farklı dönemlerinde yine karşılaşalım, görüşelim. Hepinizi Erzurum'a bekliyorum. Ağlamayacağım demiştim ama bir şekilde yaşlar gözümden süzülüyor. Rabb'im hepimizin yolunu açık etsin. 2 yılda birbirimize çok hakkımız geçti. Ben haklarımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin."

Ardından Karaburun ve ailesi müdüriyetten eskort eşliğinde ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğüne atanan Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uğurlama programı düzenlendi.

