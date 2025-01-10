Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Yılın Kareleri' Oylamasında İlgi Çekti

Edirne Emniyet Müdürü, Önemli Bir Etkinliğe Katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansı tarafından gerçekleştirilen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkinliğe destek verdi. Bu yılki oylama, birçok önemli kareyi ve haberi içeren bir seçme fırsatı sundu.

Etkinliğin Önemi

Emniyet Müdürü Karaburun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği bu etkinliğin önemine vurgu yaptı. Yılın en iyi fotoğraflarının seçilmesi, basının gücünü ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karaburun'un katılımı ile birlikte, bu tür etkinliklerin sosyal medya ve halkla ilişkiler alanındaki etkisi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.